شباب الأهلي «يبصم» على وصافة «المحترفين» عبر حتا

المصدر: دبي - علي شدهان

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وضع فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، بصمته على وصافة لائحة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات بعد فوزه المستحق على مضيفه حتا بخماسية في المباراة المؤجلة من الجولة 13 للبطولة، رافعاً رصيده إلى النقطة 55، وهو الرصيد الذي لا يمكن لمطارده الأبرز، العين بلوغه، حتى مع بقاء مباراتين مؤجلتين لبطل أندية آسيا.

وبعد خسارته فرصة الاحتفاظ بدرع الدوري، فإن شباب الأهلي سعى وبقوة إلى الاحتفاظ بوصافة الدوري، وهو المركز الذي يدخله في صلب تحدٍ آخر في الموسم الجديد، منه دوري نخبة آسيا، وكأس السوبر المحلي، وفي المقابل، وجد حتا صعوبة كبيرة في الحد من خطورة شباب الأهلي الذي لعب بعشرة لاعبين أكثر من 24 دقيقة.

منافس قوي

الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا، قال: لعبنا ضد منافس قوي، لم يكن بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل من النتيجة التي انتهت إليها المباراة، لم نبدأ المباراة بالصورة المطلوبة، ثم جاءت ردة فعل مميزة من فريقنا، وأهدرنا فرصاً سانحة للتسجيل، وفي الشوط الثاني، حاولنا، لكن تسجيل شباب الأهلي أهدافاً أخرى، جعل مهمتنا صعبة للعودة إلى المباراة، وخسرنا أمام منافس مكتمل الصفوف، فيما فريقنا افتقد إلى جهود 5 من لاعبي التشكيلة الأساسية، ورغم خسارتنا المباراة، إلا أننا ربحنا فرصة «تجريب» عدد من اللاعبين من فريق الرديف.

فوز مهم

ومن جانبه، قال الصربي رادوجي جانيك، مدرب فريق شباب الأهلي: تحكمنا في المباراة رغم حالة الطقس، ونجحنا بتسجيل 5 أهداف، والفوز مهم جداً للاحتفاظ بوصافة الترتيب العام لفرق الدوري، وأتمنى لحتا العودة مجدداً لدوري المحترفين في الموسم الجديد.

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