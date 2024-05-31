فانيك: ردة فعل متوقعة لحتا أمام شباب الأهلي في ختام دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

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توقع الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، ردة فعل إيجابية من فريقه في مباراته أمام مضيفه شباب الأهلي الأحد المقبل في الجولة 26 الأخيرة من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات.

وقبل مباراة الأحد، يقف فريق حتا في المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز والتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة والجزيرة.

وقال فانيك: أتوقع ردة فعل إيجابية من قبل فريقنا في مباراتنا أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري، وأن نكون أفضل من حيث الأداء، وأن لا نستقبل أهدافا بطريقة سهلة.

وأضاف فانيك قائلا: علينا التعامل مع المباراة بقوة، وأن نكون أكثر فاعلية دفاعيا، رغم قوة المنافس، علينا التعامل مع المباراة بطريقة جيدة، رغم افتقادنا إلى جهود 7 لاعبين بداعي الإعارة والإصابة.

ومن جانبه، قال محمد يوسف، لاعب فريق حتا: نأمل الظهور بشكل إيجابي، وبصورة مغايرة في مباراتنا أمام شباب الاهلي، وهي الأخيرة في الدوري.

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