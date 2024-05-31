شرودر: تمنيت استقبال بطل الدوري على ملعبنا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أنه تفاجأ بنقل مباراة فريقه ضد الوصل لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين إلى استاد زعبيل (ملعب الوصل)، وقال: تمنيت استقبال أبطال الدوري على ملعبنا، خاصة أننا لم نخسر عليه أي مباراة منذ أن بدأنا تدريب الفريق نوفمبر الماضي، وكنا نتطلع لمواصلة هذه السلسلة الإيجابية على ملعبنا حتى الجولة الأخيرة من الدوري، في الحقيقة لقد استغربت من تغيير ملعب المباراة، ولكن علينا تقبل هذا القرار وتجهيز أنفسنا بالشكل المطلوب واللعب بمستويات مشرفة ضد حامل اللقب.

وأضاف: نحن متحمسون لمواجهة بطل الدوري بين جماهيره، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، ويجب أن نتذكر أيضاً ما حدث في مباراتنا الأخيرة ضد الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة، وعلى حكم الفيديو أن يقوم بعمله على أحسن وجه حتى لا نتضرر من قراراته مرة أخرى.

ويلتقي النصر جاره الوصل، بعد غد الأحد، على استاد زعبيل في احتفالية تتويج البطل بحضور جماهيري كبير من محبي «الإمبراطور»، الذي يستعيد لقب الدوري بعد 17 عاماً.

وبشأن الغيابات المحتملة، كشف شرودر أن النصر يفتقد لاعبه البوسني سمير ممشيفيتش بداعي الإصابة التي يعاني منها منذ نهائي الكأس، مشيراً إلى أنه لم يتخذ بعد قراره بشأن مشاركة الكولومبي كيفن أغوديلو، الذي انضم للتدريبات بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الإمارات.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين بعد أن حسم الوصل مصير اللقب لمصلحته بشكل رسمي، لكنها تكتسي أهمية للجماهير، نظراً لطابعها الديربي، ويتصدر «الإمبراطور» جدول الترتيب بـ64 نقطة مقابل 39 للعميد في المركز السادس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز