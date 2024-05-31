دوري أدنوك للمحترفين.. الجولة 26 تشهد مراسم تتويج الوصل باللقب

المصدر: وام

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تحسم الجولة 26 "الأخيرة" من الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تنطلق غدا السبت على مدار يومين، ثاني الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى بنسبة كبيرة، بعد تأكد هبوط فريق حتا رسمياً منذ الجولة 23، لينحصر الصراع على البقاء بين فريقي خورفكان والإمارات.

وتشهد الجولة أيضا مراسم تتويج فريق الوصل بدرع الدوري رسميا، للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى في عصر الاحتراف، بعد أن حسمه من الجولة الماضية بفوزه على شباب الأهلي أقرب ملاحقيه.

وتفصيلا يلتقي غدا السبت خورفكان الثاني عشر" 22 نقطة" مع اتحاد كلباء الحادي عشر " 23 نقطة" على استاد صقر بن محمد القاسمي، إذ يحتاج خورفكان للفوز لضمان البقاء في دوري المحترفين.

وأكد غازي الشمري مدرب فريق اتحاد كلباء، أن فريقه يسعى أمام خورفكان للحفاظ على المستوى الجيد الذي أظهره خلال الفترة الماضية.

وأضاف:" الأهم بالنسبة لنا خلال اللقاء هو حصد النقاط الثلاث، من أجل انهاء الموسم بهذه النتيجة الإيجابية، بعد المجهود الكبير للاعبين خلال الفترة الماضية".

كما يلتقي فريق الإمارات الثالث عشر" 17 نقطة"، مع البطائح التاسع، "31 نقطة"، على استاد خالد بن محمد، إذ يحتاج فريق الإمارات الفوز في هذا اللقاء، وكذلك في مباراته المؤجلة مع العين، إضافة إلى خسارة أو تعادل خورفكان أمام اتحاد كلباء من أجل ضمان البقاء في المسابقة (الإمارات فاز في الدور الأول على خورفكان 2-1).

ويلتقي السبت أيضا بني ياس العاشر "25 نقطة"، مع عجمان السابع، " 33 نقطة"، حيث ضمن فريق بني ياس البقاء منذ الجولة الماضية بعد تعادله سلباً مع اتحاد كلباء، ليصل إلى رصيده الحالي، مبتعدا عن منطقة الخطر.

وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الشارقة الخامس، " 39 نقطة" مع الوحدة الرابع " 42 نقطة" على استاد نادي الشارقة.

وفي اليوم الثاني يلتقي الوصل المتصدر، بطل المسابقة" 64 نقطة"، مع النصر السادس، " 39 نقطة"، على استاد زعبيل بعد الاتفاق على نقل المباراة من استاد آل مكتوم، لتتويج الفريق بلقب الدوري على ملعبه، وبين جماهيره.

كما يستضيف الجزيرة الثامن " 32 نقطة"، نظيره العين الثالث، " 42 نقطة"، على استاد محمد بن زايد، ويتطلع الجزيرة للفوز لتحسين مركزه في المنافسة، وكذلك العين الساعي للفوز في هذه المباراة وفي مباراتيه المؤجلتين للحفاظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

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