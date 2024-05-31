«الصقور».. خسارة مزدوجة أمام البطائح

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد عيسى

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أضعف فريق الإمارات (الصقور) حظوظه في البقاء بدوري المحترفين، بعد تلقيه لأقسى خسارة له أمام ضيفه البطائح 1 - 3 أول من أمس في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 13 بالمنافسة، ليتجمد رصيده في 17 نقطة بالمركز قبل الأخير وبفارق 5 نقاط عن خورفكان منافسه على البقاء، فيما وصل البطائح إلى 31 نقطة بالمركز التاسع بجدول الترتيب.

وتعتبر خسارة الصقور «مزدوجة» لأنها أفقدته نقاط الفوز التي كان يمكن أن تبعده خطوات عدة عن شبح الهبوط، وفي الوقت ذاته، ضمنت لكلباء (25 نقطة) البقاء بالمنافسة قبل مباراته أمام خورفكان (22 نقطة) في الجولة 26 والأخيرة من البطولة غداً والتي سيدخلها «النمور» من دون دافع قوي، في الوقت الذي تتوقف فيه آمال فريق الإمارات في البقاء على فوز أو تعادل كلباء، مع فوزه غداً على البطائح وعلى العين في المواجهة المؤجلة من الجولة 19.

حسابات

وحسابياً، حال تعادل خورفكان مع كلباء سيرفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما فوز الصقور في مباراتيه على البطائح والعين يصل به إلى العدد ذاته من النقاط، لكنه سينال الأفضلية على «النسور» بالمواجهات المباشرة التي يتفوق فيها بفوزه ذهاباً وإياباً، أما حال نجح خورفكان في نيل النقاط الثلاث فيضمن بقاءه ويؤكد هبوط الصقور.

حسرة

وفي ظل الموقف المتأزم الذي يعيشه فريق الإمارات، ظهر الإيطالي بنيتو كاربوني المدير الفني للفريق، حزيناً في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة البطائح، ذاكراً في بداية قوله إن فريقه يمر بأوقات صعبة، وأن خسارة النتيجة وضعته في موقف أصعب، وقال: كان من السهل الحصول على نقاط المباراة بتحقيق الفوز، لكننا لم نوفق في هذه المهمة رغم اجتهادنا ونجاحنا في العودة بعد أن اهتزت شباكنا بالهدف الأول، أهدرنا العديد من الفرص التي لم نتعامل معها بشكل جيد، وبالتالي خسرنا النقاط.

وعاد كاربوني وقال: لن نستسلم وسنقاتل حتى اللحظات الأخيرة، وكما فاز البطائح علينا يمكن أن يفعل اتحاد كلباء في مباراة خورفكان، علينا أن نؤمن أن الفرصة ما زالت موجودة وأن نواصل العمل ونركز كلياً على مباراة البطائح غداً حتى نحقق الفوز.

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