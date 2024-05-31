نقل مباراة النصر والوصل إلى استاد زعبيل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قررت رابطة المحترفين، نقل مباراة النصر والوصل لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، إلى استاد زعبيل بدلاً عن استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك بناء على طلب الفريقين وبعد موافقة اللجنة الفنية للرابطة. وتقام المباراة بعد غد عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، وتعقبها مراسم تتويج «الإمبراطور» بدرع الدوري الذي يتوج به للمرة الثامنة في تاريخه.

وتعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين بعدما حسم الوصل المركز الأول بتوسيع الفارق بينه وشباب الأهلي ملاحقه المباشر إلى 9 نقاط، فيما يحتل النصر المركز السادس بـ39 نقطة. والتقى الفريقان قبل أسبوعين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز الوصل بأربعة أهداف دون رد على استاد هزاع بن زايد.

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