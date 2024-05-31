«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر مايو.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل الخماسي كيبانو (الجزيرة)، ليما (الوصل)، جيسوس (شباب الأهلي)، خيمينيز (الوصل)، عجمان (وليد أزارو). وفيما يخص جائزة أفضل حارس: خالد السناني (الوصل)، علي محمد الحوسني (عجمان)، فهد الظحناني (بني ياس).

وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب ميلوييفيتش (الوصل)، إيسايلا (عجمان)، كاربوني (الإمارات).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز