27 لاعباً في قائمة «الأبيض» للقاء نيبال والبحرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة، عن قائمة معسكر منتخبنا الوطني الأول خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل، المختارة من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو.

ويتضمن المعسكر خوض مواجهتي منتخبي نيبال والبحرين يومي 6 و11 من الشهر نفسه بالترتيب، في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتضم القائمة المختارة 27 لاعباً، هم خالد عيسى، خالد توحيد، وعلي خصيف في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، ومحمد جمعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخبنا مع منتخب نيبال 6 يونيو المقبل في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وعينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، طاقم تحكيم إيرانياً لإدارة المباراة بقيادة حيدري بيام، حكماً للساحة، وفرهاد مورافيجي، حكماً مساعداً أول، وفرهاد فرهادبور، حكماً مساعداً ثانياً، والإندونيسي منير ثيروق، حكماً رابعاً.

وتقام مباراة منتخبنا والمنتخب البحريني يوم 11 من الشهر نفسه، على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي. وتم تعيين طاقم صيني لإدارة المباراة، بقيادة ما نينغ، حكماً للساحة، وزهو في حكماً مساعداً أول، وزهانغ شينغ، حكماً مساعداً ثانياً، وليو مان من هونغ كونغ، حكماً رابعاً.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني تأهل إلى كأس آسيا 2027، وتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بتصدره ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن البحرين في المركز الثاني، و9 نقاط عن المنتخب اليمني في المركز الثالث، بينما يحتل نيبال المركز الرابع الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

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