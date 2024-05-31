«الصيد القادم» يخطف الأنظار في قمة «الأبطال»

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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حفلت قمة الأبطال بين العين بطل دوري أبطال آسيا وضيفه الوصل بطل ثنائية الموسم الدوري والكأس التي جرت أول من أمس باستاد هزاع بن زايد، في مؤجلة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها بطل الثنائية الإمبراطور الوصلاوي لمصلحته بأربعة أهداف مقابل هدفين للعين بطل دوري أبطال آسيا، بالعديد من المشاهد والمواقف قبل وأثناء المواجهة، حيث كانت مناسبة خاصة للاحتفال، إذ لم يفوت جمهور العين الفرصة ليبرز إبداعاته عبر لوحة عملاقة (تيفو) تزينت برسم كاريكاتوري عبارة عن رجل يرتدي قبعة ضخمة تراصت عليها البطولات التي حصل عليها العين بما فيها بطولتان لدوري أبطال آسيا وكأس الخليج بالإضافة للبطولات المحلية، وتوسطت اللوحة عبارة باللغة الإنجليزية بمعنى «الصيد القادم»، ما يعنى أن أنصار الفريق ينتظرون بطولة أخرى.

وقبيل انطلاق صافرة بداية المباراة، تبادل لاعبو الفريقين التهاني والورود بمناسبة فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا، وتتويج الوصل بثنائية الدوري والكأس، وكانت هذه أول المشاهد التي نالت استحسان الجمهور والذي قابلها بعاصفة من التصفيق والهتافات التي تمجد الفريقين.

وكان الحضور الجماهيري للمباراة دون المتوقع ولا يتناسب أبداً مع جماهير فريقين كبيرين حققا إنجازين لافتين الأسبوع الماضي فالعين توج بلقب دوري أبطال آسيا، والوصل حصل على ثنائية الدوري والكأس، وكان متوقعاً أن تحتشد مدرجات الملعب بجماهير الناديين لتحية الأبطال والاحتفال معهم والاستمتاع بالمباراة غير أن ذلك لم يحدث وهو ما أثار حالة من الاستغراب لدى المتابعين.

ولم يكتف الوصل بحسمه للقب الدوري بل تابع نتائجه المميزة محققاً نصراً باهراً على مضيفه العين ليصل إلى الفوز رقم 20 بالدوري، رافعاً رصيده إلى 64 نقطة، وهي المرة الأولى التي ينتصر فيها الإمبراطور على الزعيم ذهاباً وإياباً بدوري المحترفين.

لقطة جميلة

وعرفت المباراة لقطة جميلة بعد أن سجل كايو كانيدو، هدفه الشخصي الثاني والرابع في مرمى العين، اتجه إلى مدرجات جمهور الوصل واحتفل على طريقته، ثم عاد إلى زميله السابق حارس مرمى العين خالد عيسى وهمس له في أذنه، ربما تعبيراً عن احترامه للحارس الدولي وفريقه السابق.

بينما أثارت الاحتفالية التي قام بها لاعب الوصل سفيان بوفتيني بعد تسجيله الهدف الأول حفيظة عدد من لاعبي العين بسبب تقليده احتفالية التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، وكاد أن يحدث اشتباك في الملعب لولا تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الموقف، وصرح بوفتيني بعد المباراة مؤكداً أن الاحتفالية هي حركة خاصة به ويحترم العين.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة تبادل مدربا العين والوصل التهاني، بمناسبة فوز الأول بلقب آسيا، والثاني بالحصول على ثنائية الدوري والكأس، وعبر ميلوش، مدرب الوصل عن سعادته وفخره بالظهور المشرف لفريقه في المباراة لافتاً إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة في الفوز منذ البداية، غير أنه عاد وعبر عن عدم رضائه بتراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني برغم أن العين كان منقوصاً، وقال إنه كان ينبغي على فريقه أن يتابع المباراة بنفس المستوى الذي كان عليه في الشوط الأول بغض النظر عن النتيجة، مشيراً إلى أن هذه الحالة سبقت وحدثت في مباراة خورفكان وتحدث مع اللاعبين بشأنها.

من جهته برر كريسبو، إن العين لم يظهر في الشوط الأول بالمستوى المطلوب، وقال: بداية علينا أن نميز ما بين الشوطين الأول والثاني، ففي الشوط الأول دخلنا باسم أبطال آسيا وفي الشوط الثاني أظهرنا لماذا أصبحنا أبطال آسيا ودفعنا ببعض الأسماء الأقل مشاركة في البطولات الرسمية لأن هناك عدداً من اللاعبين الأساسيين في حاجة إلى قسط من الراحة وأمامنا ثلاث مباريات وبعدها سنتحدث عن احتياجات الفريق والتي تعلمها إدارة النادي.

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