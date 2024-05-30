الشريك الرقمي والتكنولوجي لـ«المحترفين» يهنئ العين والوصل

المصدر: دبي - البيان

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تقدم عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي، الشريك الرقمي والتكنولوجي الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، بالتهاني والتبريكات إلى مجلس إدارة نادي العين، ومجلس الشرف العيناوي، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الزعيم، بمناسبة فوز فريق العين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق يوكوهاما الياباني، هذه البطولة التي تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية، مثمناً دعم إدارة نادي بطل آسيا الكبير للفريق، والذي كان له أطيب الأثر في الوصول إلى قمة الهرم الآسيوي للمرة الثانية في تاريخ النادي بالإنجاز الكبير، ليصبح اللقب الآسيوي مصدر فخر وسعادة لكل جماهير الكرة الإماراتية، باستعادة المجد القاري بعد غياب 21 عاماً عن جدارة واستحقاق، عقب مسيرة حافلة بالعطاء طوال مشوار البطولة.

كما توجه عبد الهادي محمد بالتهنئة إلى مجلس إدارة نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة واللاعبين وجماهير، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين وثنائية الموسم الرياضي 2023/ 2024، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، موضحاً أن لاعبي الوصل يستحقون التقدير في الوصول إلى منصة التتويج في بطولتي الدوري، وكأس رئيس الدولة، بما يرسخ تكامل الجهود بين منظومة العمل داخل النادي.

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