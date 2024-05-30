تتويج العروبة على الطريقة الأوروبية والحصن ينال الفضية

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق العروبة رسمياً بدرع دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي 2023-2024، وذلك عقب نهاية مباراته أمام العربي بتعادل الفريقين 2-2، أحرز للعروبة كل من فابريكو فرنانديز، ومحمد ديوب في الدقيقتين 10، 40، وللعربي راشد الفلاسي 15،20 ليصل العروبة برصيده إلى 78 نقطة، والعربي 49 نقطة.

وجاء تتويج البطل على الطريقة الأوروبية، بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية وأشعة الليزر، وعاشت جماهير العروبة ليلة رائعة بملعب العربي في أم القيوين واحتفت مع اللاعبين بدرع دوري الدرجة الأولى وقام اللاعبون بحمل مدربهم البرتغالي البرتو بيريرا على الأعناق عقب نهاية اللقاء.

حضور أنيق

وحضر التتويج فهد الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والذي قام بتقديم الدرع للفريق البطل نيابة عن معالي رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب يحيي خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن العروبة علي مبارك بن عباد، رئيس مجلس إدارة العروبة، وأحمد مبارك بن عباد، أمين السر العام، وحمد الشيخ، عضو مجلس الإدارة، وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، ومن العربي عبد الكريم محمد الزرعوني، أمين السر العام، وسعيد عبيد بن أعران، رئيس اللجنة الفنية.

ويعتبر صعود العروبة الثالث في تاريخ النادي لـ«دوري الكبار» بعد الأول موسم 1992-1993، فيما جاءت المشاركة الثانية في «دوري الأضواء»، والأولى في المحترفين موسم 2021- 2022، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الأولى أيضاً.

واحتفل دبا الحصن «الوصيف» ببطاقة التأهل أمام ضيفه التعاون على الرغم من هزيمته بنتيجة 1-2، أحرز للتعاون كل من حميد عبد الله، والكساندر ميدروس، وللحصن جواو فيكتور،، ويعد هذا الصعود الأول للحصناوي إلى «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004–2005. وشهد الموسم الحالي لدوري الأولى مشاركة 17 نادياً على غرار الموسم الماضي، قبل انسحاب الرمس في الجولات الأخيرة مشوار الدوري.

وقال فهد الحوسني: مسابقة دوري الأولى جاءت مثيرة في كل مراحلها، وإن العروبة ودبا الحصن استحقا التأهل، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في الموسم المقبل، وأشار الحوسني إلى الجهود التي بذلها اتحاد الكرة للارتقاء باللعبة، وبمسابقة دوري الدرجة الأولى، منوهاً بأن المسابقة أثبتت نجاحها الكبير، وأن الاتحاد يسعى إلى مزيد من التطوير والتجويد في مقبل المواسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز