الوصل يهزم العين برباعية وشباب الأهلي يعبر حتا بخماسية

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، دبي- علي شدهان - العين ــ طلحة عبدالله، رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تابع الوصل بطل ثنائية الدوري والكأس نتائجه القوية وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه العين 4 - 2 أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في مؤجلة الأسبوع 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع الوصل رصيده إلى (64 نقطة) بينما بقي العين في نفس رصيده ( 42 نقطة).

سجل أهداف الوصل كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 7 وكايو كانيدو في الدقيقتين 19، و59، وفابيو ليما في الدقيقة 41، وسجل للعين بارك في الدقيقة 70، ورحيمي في الدقيقة 83.

وكان العين أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالكريم تراوري قبل دقيقة واحدة من انتهاء الشوط الأول.

وقبل انطلاق المباراة تابع الجمهور الحاضر المشاهد الرائعة لنجوم الفريقين، وهم يتبادلون التهاني والورود بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا والوصل بثنائية الدوري والكأس، كما تلقى حارس المنتخب الوطني والعين خالد عيسى، التحية من لاعبي الفريقين بمناسبة اختياره سفيراً للحلم الآسيوي.

وألحق شباب الأهلي الهزيمة بمضيفه حتا بخمسة أهداف لهدفين أمس في مباراة مؤجلة من الجولة 13 من دوري ادنوك للمحترفين.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 55، محلقاً بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة 10، محتفظاً بمركزه 14 الأخير.

سجل خماسية شباب الأهلي، بالا «د15»، ومؤنس دبور «د 17»، وكارتابيا «د54»، وبرينو «د73»، وحارب عبدالله «81»، فيما تكفل علي عيد بتسجيل ثنائية حتا في الدقيقتين «25 و82 من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها الـ 66 إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق للخشونة.

من جهة أخرى أزم البطائح موقف فريق الإمارات بعد الفوز عليه أمس 3-1، والذي جاء دون الوسط، وزادت نتيجته من صعوبة مهمة الصقور في صراع البقاء بعد أن تجمد رصيده في 17 نقطة بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير»، وأصبحت نجاته من شبح الهبوط مرتبطة بخسارة خورفكان في الجولة الأخيرة من البطولة أمام اتحاد كلباء مع انتصاره على البطائح في الجولة 26 وعلى العين في الجولة المؤجلة، فيما رفع فوز البطائح رصيده إلى 31 نقطة محافظاً على مركز التاسع في جدول الترتيب.

وتعادل عجمان وضيفه بني ياس 1-1، ليرفع عجمان للنقطة 33 في المركز السابع منفرداً وبني ياس للنقطة 25 متساوياً مع اتحاد كلباء في الترتيب العاشر. تقدم أصحاب الأرض عجمان في الدقيقة 26 عن طريق رفائيل دودو وسجل سهيل النوبي هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 56.

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