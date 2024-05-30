«المحترفين» تثمن حصول 14 نادياً على الرخصة الآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، نادي العين بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا للموسم 2023 - 2024، كما هنأ نادي الوصل بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2023 - 2024 ، وعبر المجلس عن اعتزازه بحصول 14 نادياً محترفاً على الرخصة الآسيوية في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، بحيث باتت جميع أندية المحترفين مؤهلة للمشاركة الآسيوية، وفي الوقت ذاته ثمن المجلس ارتفاع التصنيف القاري لدورينا إلى المركز الرابع.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس، الاطلاع على تقارير ختام الموسم الرياضي، ومناقشة تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.

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