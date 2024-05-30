7 مباريات تختتم دوري الهواة الليلة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يسدل الستار اليوم على مباريات دوري الدرجة الأولى الذي انطلق في العاشر من سبتمبر من العام الماضي، وتقام اليوم 7 مباريات عند الساعة السادسة والربع في ختام لقاءات الأسبوع 34 وتجمع المواجهات كلاً من العروبة بطل المسابقة الذي يرحل لملعب العربي في مباراة تتويج العروبة البطل بدرع المسابقة والميداليات الذهبية، في وقت سيتم فيه تقليد دبا الحصن وصيف المسابقة أمام التعاون بالميداليات الفضية، وفي بقية المواجهات والتي تعتبر تحصيل حاصل وتحسين مراكز يلتقي مسافي بضيفه يونايتد، والفجيرة يستقبل الذيد، والحمرية يلتقي بغلف يونايتد والجزيرة الحمراء في مواجهة غلف اف سي ومصفوت يلاقي سيتي.

درع الهواة

وسيكون التركيز على مباراة ملعب العربي القيواني الذي يستقبل العروبة في مباراة تسليم الدرع لأبطال دوري الدرجة الأولى بعد تمكن العروبة من حسم بطاقة الصعود الأولى قبل 5 جولات على ختام مباريات دوري الهواة، فضلاً عن كسر الرقم القياسي في عدد النقاط المسجل بأسماء ثلاثة أندية وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا بعد أن اشتركت ثلاثتها في الوصول إلى الرقم 75 نقطة في مواسم مختلفة، ليأتي العروبة هذا العام ويكسر هذا الرقم بحصوله على 77 نقطة والفرصة أمامه في الوصول إلى 80 نقطة إذا فاز على مضيفه العربي صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

فضية الحصن

وفي المباراة الثانية المقامة يستقبل دبا الحصن، التعاون، وستكون المباراة احتفالية، حيث يسعى الحصن الوصيف برصيد 64 نقطة إلى إلحاق الهزيمة بضيفه التعاون التاسع برصيد 40 نقطة لتكون احتفالية الفريق بالميداليات الفضية مسك ختام لموسم دوري الدرجة الأولى، ولبس ملعب الحصن بالساحل الشرقي حلة زاهية، حيث أعد مجلس إدارة دبا الحصن برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع مفاجآت لجمهور النادي الذي ظل يؤازر الفريق الحصناوي طوال الموسم.

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