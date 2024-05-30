عبدالله رمضان.. الموسم الأقل ظهوراً مع الجزيرة في المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شهد الموسم الحالي، أقل ظهور للدولي عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة مع فريقه في دوري المحترفين، بعد أن عانى من آلام الإصابة التي تعرض لها في فبراير من العام الجاري، بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليمني، وأبعدته عن الملاعب لفترة 4 أشهر سابقة، ليعود بعدها من جديد للمشاركة قبل أن تتجدد عليه الإصابة مرة ثانية.

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واكتفى رمضان بالمشاركة في 16 مباراة بعدد دقائق لعب 1092 محرزاً هدفين في النسخة الحالية من بطولة الدوري، وهو أقل ظهور له منذ بداياته مع «فخر أبوظبي» في المحترفين موسم 2018-2019 والذي شهد نجوميته وبروز اسمه في سماء الكرة الإماراتية، حيث نجح في حجز مقعد أساسي طوال المواسم الماضية والتي ظل خلالها من أبرز وأهم عناصر الفريق.

وأعلن نادي الجزيرة أول من أمس في خبر حزين للجماهير، أن الإصابة تجددت على عبدالله رمضان وأنه خضع لعملية في فنلندا، مؤكداً غيابه عن الملاعب خلال الخمسة أشهر المقبلة والتي يحتاج فيها إلى علاج وتأهيل، ما يجعل الفريق يفقد جهوده في الثلث الأول من الموسم المقبل.

ومنحت إدارة النادي، لاعبها اهتماماً متعاظماً، وقدمت له الدعم المعنوي في الفترة الماضية، إضافة إلى مدرب الفريق الفرنسي غريغوري الذي ظل مسانداً للاعبه في فترة الإصابة والتأهيل، بجانب لاعبي «فخر أبوظبي» بقيادة علي خصيف الذي علق على وضع زميله في الفريق والمنتخب الوطني بالقول: «ترجع أقوى يا بطل»، فيما أرسل خليفة الحمادي رسالة إلى عبدالله رمضان متمنياً له الشفاء العاجل، وغيرهما من لاعبي الجزيرة.

وساهم الدعم المعنوي الكبير الذي حظي به عبدالله رمضان في تجاوز الآم الإصابة، وعدم إمكانية مشاركته مع الفريق لمدة 5 أشهر، في رفع روحه المعنوية وتماسكه في أصعب أوقاته بالملاعب، مؤكداً حرصه ورغبته في العودة إلى الملاعب والدفاع عن شعار النادي بمستوى أفضل من السابق.

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