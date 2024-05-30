32 مدرباً في موسم واحد لأندية دوري المحترفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وصل عدد المدربين لأندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي إلى 32 مدرباً في 25 جولة، وذلك بعدما أعلن شباب الأهلي إقالة مدربه الصربي ماركو نيكوليتش أول من أمس وتعيين مساعده مدرباً مؤقتاً للفريق في المباراتين الأخيرتين أمام حتا، ليسجل بذلك عدد المدربين هذا الموسم رقماً قياسياً مقارنة بالمواسم السابقة بسبب حالات الإقالة التي تعددت على مدار الموسم وشملت 11 نادياً، منها من قام بتغيير بين مدرب واحد إلى 3 مدربين.

وسجل عدد المدربين زيادة بـ 45 % مقارنة بالموسم الماضي، الذي استقطبت خلاله أندية المحترفين 22 مدرباً، وهو العدد نفسه للموسم الذي سبقه (2021 – 2022) مقابل 26 مدرباً في موسم 2020 – 2021، و23 مدرباً في موسم 2019 – 2020 (الملغى)، و25 مدرباً في موسم 2018 – 2019.

ومع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، حافظت 3 أندية فقط على مدربيها، يتقدمها نادي الوصل بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي نجح في إعادة الوصل إلى منصات التتويج في مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري المحترفين بعد غياب 17 عاماً، وبني ياس بقيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش والشارقة الذي يستعد لإنهاء موسمه مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وتصدر نادي الإمارات المشهد في ظاهرة تغيير المدربين باعتماده على 4 مدربين منذ بداية الموسم هم المدرب المواطن محمد جلبوت والإسباني لويس بلاغوما والإيطالي والتر زينغا الذي اعتذر بسبب عدم تحسن النتائج واستلم مساعده بنيتو كاربوني مهام تدريب الفريق.

وسجل نادي حتا أول حالة إقالة مدرب في الموسم الحالي عندما أعلن تخليه عن مدربه السابق زيليكو ماركوف عقب الجولة الثانية وتعيين الإيطالي فابيو فيفياني مدرباً للفريق ثم إقالته في منتصف مارس الماضي وتعويضه بالمدرب الصربي نيناد فانيك لكن النتائج لم تتحسن ودخل الفريق في نفق مظلم لم يستطع الخروج منه، لينتهي به الأمر إلى الهبوط رسمياً إلى الدرجة الأولى.

3 في موسم

وبعد 3 مواسم من الاستقرار الفني مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، اعتمد الجزيرة هذا الموسم على 3 مدربين هم الهولندي فرانك دي بور والروماني ميريل رادوي والمدرب الحالي الفرنسي غريغوري دوفرينيس، ومثله نادي الوحدة الذي اعتمد بدوره على 3 مدربين هم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ثم المدرب الهولندي المؤقت أرنو بويتنويغ والمدرب الحالي الصربي غوران توفيدزيتش.

وخلال الـ 25 جولة الماضية في دوري المحترفين، قاد النصر 3 مدربين هم الصربي غوران توفيدزيتش ثم المدرب المؤقت الإيطالي فابريزيو كاماراتا الذي قاد الفريق في مباراة الذهاب أمام اتحاد كلباء والمدرب الحالي الهولندي ألفريد شرودر.

وبدوره انضم نادي خورفكان لقائمة الأندية الأكثر تغييراً للمدربين، حيث تعاقد في الموسم الحالي مع 3 مدربين هم المدرب المواطن عبد العزيز العنبري الذي تمت إقالته بعد جولتين فقط في الدوري وخلفه مساعده الإسباني جيرارد ساراغوسا الذي أقيل من منصبه في نهاية شهر أكتوبر الماضي وعوضه المدرب الحالي نيبوشا يوفوفيتش.

وسجل نادي العين في الموسم الحالي أول حالة إقالة لمدرب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي بعد 4 مواسم اعتمد فيها على اسمين فقط هما البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي درب الفريق من منتصف موسم 2019 – 2020 حتى نهاية موسم 2020 – 2021 ثم سيرجي ريبروف الذي قاد الفريق في موسمين متتاليين من 2021 حتى 2023، فيما بدأ الزعيم الموسم الحالي مع الهولندي ألفريد شرودر قبل إقالته وتعيين الأرجنتيني هرنان كريسبو.

وفي بداية شهر أكتوبر الماضي، أعلن نادي عجمان عن إقالة مدربه البرازيلي كايو زاناردي بعد 4 جولات فقط في دوري أدنوك للمحترفين وتعويضه بالمدرب الحالي الروماني دانييل أيسايلا، كما اعتمد البطائح على مدربين اثنين خلال الموسم الحالي هما الروماني ميريل رادوي والكرواتي غوران توميتش، ومثله اتحاد كلباء الذي بدأ الموسم مع الإيراني فرهاد مجيدي قبل إقالته وتعويضه بالمدرب الحالي غازي الشمري.

المدربون في الموسم الحاليالفريقالمدرب الوصلميلوش ميلوييفيتش الشارقةأولاريو كوزمين بني ياسداركو ميلانيتش الإماراتمحمد جلبوت، لويس بلاغوما، والتر زينغا، بنيتو كاربوني الجزيرةفرانك دي بور، ميريل رادوي ، غريغوري دوفرينيس حتازيليكو ماركوف، فابيو فيفياني، نيناد فانيكخورفكانعبد العزيز العنبري، جيرارد ساراغوسا، نيبوشا يوفوفيتش الوحدةبيتسو موسيماني، أرنو بويتنويغ، غوران توفيدزيتشالنصرغوران توفيدزيتش، فابريزيو كاماراتا، ألفريد شرودرالعينألفريد شرودر، هرنان كريسبو عجمانكايو زاناردي، دانييل أيسايلا كلباءفرهاد مجيدي، غازي الشمري البطائحميريل رادوي، غوران توميتششباب الأهليماركو نيكوليتش + رادوجي سميليانيتش

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