الاتحاد الآسيوي يستعرض أرقاماً وإحصائيات لافتة للعين

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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استعرض الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إحصائيات وأرقاماً لافتة للعين بطل آخر نسخة لدوري أبطال آسيا بشكلها الحالي بعد أن سجل فوزاً كاسحاً ومثيراً على منافسه يوكوهاما الياباني على استاد هزاع بن زايد بخمسة أهداف مقابل هدف، كثاني أكبر نتيجة يحققها فريق آسيوي في النهائي القاري الكبير بعد الفوز الذي حققه اتحاد جدة (5 - 0) خارج أرضه على سيونغنام إيلهوا تشونما في مباراة إياب نهائي نسخة 2004، وعادل فوز العين 6 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أعلى حصيلة لنتيجة الدور النهائي من حيث الأهداف، وهي النتيجة ذاتها التي تفوق بها الاتحاد على سيونغنام قبل 20 سنة، بفوزه باللقب يكون العين بطل النسختين الأولى والأخيرة في المسابقة قبل أن تتحول إلى النظام الجديد في العام المقبل.

رحيمي الأفضل والهداف

وتطرق الموقع للظهور المدهش للمغربي سفيان رحيمي، مع العين في جميع مراحل البطولة، ليتوج بجائزة أفضل لاعب إلى جانب كونه هدافاً للبطولة، بعد رفع حصته من الأهداف إلى (13 هدفاً) بتسجيله هدفين من جملة الأهداف الخمسة التي سجلها العين في شباك يوكوهاما في إياب النهائي باستاد هزاع بن زايد، وعادل هذا الرقم أفضل مجموع أهداف على الإطلاق في نسخة واحدة، والذي حققه موريكي لاعب غوانغزهو (2013)، وأدريانو لاعب سيؤول (2016) وبغداد بونجاح نجم السد القطري، (2018).

الأفضل هجومياً

وبتسجيله الأهداف الخمسة في مرمى يوكوهاما في إياب النهائي توج العين كأفضل فريق على الصعيد الهجومي في البطولة بمجموع 34 هدفاً في 14 مباراة، بفارق أربعة أهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد (30 هدفاً) وعشرة أهداف عن يوكوهاما صاحب المركز الثالث برصيد (24 هدفاً) وجاء 15 من تلك الأهداف من الدور ربع النهائي فصاعداً، بينما احتل المهاجم التوغولي، كودجو لابا، الذي سجل هدفين في إياب النهائي المركز الثاني في قائمة الهدافين.

كريسبو الأول

لم ينس موقع الاتحاد الآسيوي، المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، والذي ضمن له تتويج العين بأن يصبح أول مدرب أرجنتيني يقود الفريق إلى المجد في دوري أبطال آسيا، ليرتفع عدد الدول التي فاز مدربوها باللقب إلى 13 كما أصبح كريسبو رابع مدرب من أمريكا الجنوبية يفوز باللقب بعد الثنائي البرازيلي سيرجيو فارياس (بوهانغ ستيلرز) ولويز فيليبي سكولاري (غوانغزهو) والأوروغوياني خورخي فوساتي (السد).

الثانية ثابتة

أشار الموقع إلى الثنائي خالد عيسى وأحمد برمان، موضحاً أنهما حرما من فرصة التتويج في نهائي عام 2016 على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعد خسارة العين أمام جيونبك الكوري الجنوبي في مجموع المباراتين 3 - 2، قبل أن يصعدا إلى منصة التتويج هذه المرة، إلى جانب قائد الفريق المتألق بندر الأحبابي، وكان عيسى حاضراً بشكل شبه متواصل في نسخة 2023 - 2024، بينما شارك برمان في تسع مباريات من ضمنها المشاركة كبديل في النهائي، حيث وضع الثنائي أيديهما أخيراً على كأس البطولة.

حضور كبير

لفت الموقع إلى أن ظهير العين الأيمن بندر الأحبابي، سجل حضوره بشكل كبير في مباراة الإياب، حيث سجل 102 لمسة للكرة، متفوقاً على جميع اللاعبين في أرض الملعب، وقام بإرسال تمريرات عرضية أكثر من أي لاعب آخر بإجمالي 12 تمريرة عرضية، وجاء في المركز الثاني رحيمي بمجموع 4 تمريرات عرضية.

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