الوصل يتابع نتائجه القوية ويهزم مضيفه العين برباعية في الدوري الإماراتي

المصدر: العين- طلحة عبدالله | تصوير - سيف الكعبي

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تابع الوصل بطل ثنائية الدوري والكأس نتائجه القوية وحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه العين 4-2 مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في مؤجلة الأسبوع 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع الوصل رصيده إلى (64 نقطة) بينما بقي العين في نفس رصيده (42 نقطة).

سجل أهداف الوصل كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 7 وكايو كانيدو في الدقيقتين 19، و59، وفابيو ليما في الدقيقة 41، وسجل للعين بارك في الدقيقة 70، ورحيمي في الدقيقة 83.

وكان العين أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الكريم تراوري قبل دقيقة واحدة من انتهاء الشوط الأول.

وقبل انطلاق المباراة تابع الجمهور الحاضر المشاهد الرائعة لنجوم الفريقين وهم يتبادلون التهانئ والورود بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا والوصل بثنائية الدوري والكأس، كما تلقى حارس المنتخب الوطني والعين خالد عيسى، التحية من لاعبي الفريقين بمناسبة اختياره سفيرًا للحلم الآسيوي.

دوافع

دخول الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة بلا ضغوط بعد تتويج الوصل رسميًا بطلا للدوري، الأمر الذي اضفى على المباراة طابعًا استعراضيا واحتفاليا أكثر منه تنافسيا بين بطل القارة الآسيوية وبطل ثنائية الدوري والكأس، ولم ينتظر الوصل سوى سبع دقائق فقط ليتقدم بهدف السبق عن طريق لاعبه سفيان بوفتيني، الذي ارتقى فوق الجميع وحول كرة عرضية في المرمى مسجلاً هدفًا رائعًا.

هجوم وصلاوي

لم يكتف الوصل بهدفه الأول وتابع ضغطه الهجومي على العين الذي تراجع إلى منطقته ولم يظهر أكثر من لاعب في صفوفه بالمستوى المأمول خصوصًا في خط الدفاع على الجهة اليسرى حيث يتواجد إيريك، وهو ما استغله الوصل على خير نسق ليضيف هدفين آخرين، وبالمقابل تضاعفت متاعب العين بعد طرد لاعبه عبد الكريم تراوري بالبطاقة الحمراء مباشرة، وكان الحكم منحه أولاً بطاقة صفراء قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتثبت التدخل المتهور للاعب، ليعود الحكم ويستبدل الصفراء بالحمراء ويكمل العين المباراة بعشرة لاعبين.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى العين تبديلين بدخول بلاسيوس وبارك بديلين لسلومون، ولابا كودجو، مع تحول سفيان رحيمي لمركز المهاجم الصريح، لتتحسن ألعاب العين بوسط الملعب ويبدأ في مهاجمة الوصل ولكن دون فرص خطيرة، فيما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة ونجح من خلالها في تسجيل الهدف الرابع بواسطة كايو الذي وجد نفسه خاليًا من الرقابة ليريح الكرة على صدره ويسددها بهدوء في المرمى، قبل أن يقلص العين الفارق بواسطة البديل بارك، وطالب لاعبو العين بركلة جزاء بحجة عرقلة رحيمي داخل المنطقة ولكن الحكم أمر بمتابعة اللعب.

رحيمي

لم يشأ المغربي سفيان رحيمي هداف آسيا أن يخرج من المباراة دون يترك بصمته فسجل هدفًا ثانيًا للعين بمجهود فردي رائع، وبعدها ضاعت للعين أكثر من فرصة عن طريق رحيمي وبلاسيوس وبارك، لينتهي اللقاء بفوز الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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