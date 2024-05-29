شباب الأهلي يهزم حتا بخماسية في مباراة مؤجلة بالدوري الإماراتي

المصدر: دبي - علي شدهان | تصوير - زيشان أحمد

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ألحق فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، الهزيمة بمضيفه حتا بخمسة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 55، محلقًا بالمركز الثاني في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة العاشرة، "محتفظًا" بمركزه 14 الأخير.

سجل خماسية شباب الأهلي، بالا "د15"، ومؤنس دبور "د 17"، وكارتابيا "د54"، وبرينو "د73"، وحارب عبدالله "81"، فيما تكفل علي عيد بتسجيل ثنائية حتا في الدقيقتين "25 و82 من زمن المباراة، التي شهدت دقيقتها الـ 66 إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق للخشونة.

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