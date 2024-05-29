رابطة المحترفين تشيد بحصول 14 ناديًا على الرخصة الآسيوية

المصدر: وام

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عبر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن اعتزازه بحصول 14 ناديا محترفا على الرخصة الآسيوية، في انجاز يتحقق للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، حيث باتت جميع أندية المحترفين مؤهلة للمشاركة الآسيوية ، وفي الوقت ذاته ثمن المجلس ارتفاع التصنيف القاري للدوري الإماراتي إلى المركز الرابع آسيويا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي عقد اليوم، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، ومحمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة ، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

وهنأ مجلس إدارة الرابطة نادي العين بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 ، كما هنأ نادي الوصل بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2023-2024 ،

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير ختام الموسم الرياضي ، ومناقشة تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، و اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة .

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