البطائح يصطاد «الصقور» بثلاثية ويؤزم موقفه في صراع البقاء بدوري المحترفين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أزم البطائح موقف فريق الإمارات في دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز عليه مساء اليوم 3-1 في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 13، والذي جاء دون الوسط، وزادت نتيجته من صعوبة مهمة الصقور في صراع البقاء بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة بالمركز الثالث عشر "قبل الأخير"، وأصبحت نجاته من شبح الهبوط مرتبطة بخسارة خورفكان في الجولة الأخيرة من البطولة أمام اتحاد كلباء مع انتصاره على البطائح في الجولة 26، وعلى العين في الجولة المؤجلة، فيما رفع فوز البطائح الذي تحقق بعد 6 جولات تعرض خلالها إلى 3 هزائم و مثلها تعادلات، إلى 31 نقطة محافظًا على مركزه التاسع في جدول الترتيب.

وجاء الشوط الأول دون التوقعات خاصة من جانب الصقور الذي دخل اللقاء بدافع كبير للفوز لكنه ظهر بخطوط متباعدة ولم ينجح في صناعة الفرص، باستثناء تهديفة علي الأنصاري التي اصطدمت بالقائم الأيمن، فيما لعب البطائح باندفاع دون أن ينجح في بناء الهجمات المتكررة، ولاحت له فرصة عن طريق أناتولي بيرترند من حالة انفراد بالمرمى لعبها بعيدًا عن الخشبات الثلاث، ومع تقدم دقائق اللعب كان البطائح يتحسن تدريجيًا بالاستفادة من تراجع مستوى الصقور وفقدانه المستمر للكرة حتى تمكن ديني بورغيس من وضع البطائح في المقدمة بإحراز الهدف الأول في الزمن المهدر للشوط الأول.

وفي بدايات الحصة الثانية واصل الفريق الضيف أفضليته وكان الأوفر هجومًا، وشن عدة هجمات على مرمى "الصقور" الذي لعب بتماسك دفاعي وأعتمد على المرتدات، وأجرى مدربه كاربوني تعديلاً هجوميًا بخروج الكاسير وإسماعيل الحمادي ودخول ليثيري سيلفا وفهد بدر، ما أدي إلى تحسن المستوى ونجاح الفريق في إدراك التعادل بهدف مروان فهد في الدقيقة 56، لتشتعل المواجهة بين الفريقين ويعيد محمد البلوشي فريقه البطائح للمقدمة من جديد بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 71، واتبعه أناتولي بإحراز الهدف الثالث الذي نقضه حكم اللقاء بحجة التسلل وعاد واحتسبه بعد المراجعة بواسطة حكام الفيديو في الدقيقة 80، وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة وسط لاعبي الصقور الذين أهدروا عددًا من السوانح دون أن ينجحوا في تعديل النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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