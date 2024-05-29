عجمان وبني ياس يتعادلان بهدفي دودو والنوبي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تعادل فريقا عجمان وضيفه بني ياس 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليرفع عجمان رصيده للنقطة 33 في المركز السابع منفرداً، وبني ياس للنقطة 25 متساوياً مع اتحاد كلباء في الترتيب العاشر.

تقدم أصحاب الأرض "عجمان" في الدقيقة 26 عن طريق رفائيل دودو من تسديدة قوية في مقص المرمى، واجتهد بني ياس بعد ذلك لتعديل النتيجة وضاعت له أكثر من هجمة ونفس الشيء لعجمان الذي قاد عدة هجمات لتعزيز تقدمه.

واستمر الحال على ما هو عليه حتى أنهى الحكم سلطان عبد الرزاق الشوط الأول بالهدف الوحيد للبرتقالي.

وعاد الفريقان للشوط الثاني بنفس التشكيلة التي بدأت المباراة، وظهر بني ياس بشكل أفضل بتركيزه على الناحية الهجومية ونجح في ترجمة محاولاته إلى هدف تعادل في الدقيقة 56 سجله سهيل النوبي مستغلاً كرة مرتدة من الحارس علي الحوسني سددها مباشرة في قلب المرمى.

وبعد الهدف أجرى الفريقان تبديلات عدة بهدف تسجيل هدف التقدم وكانت الكفة متوازنة في الفرص المهيأة أمام المرمى ونجح الحارسان فهد الظنحاني في بني ياس، وعلي الحوسني في عجمان، في التصدي لكل الهجمات حتى انتهت المباراة بالتعادل.

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