الاتحاد الآسيوي: أرقام قياسية في تتويج العين بلقبه القاري الثاني

المصدر: وام

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023- 2024، التي تٌوج فيها العين بطلاً للمرة الثانية في تاريخه، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، في استاد هزاع بن زايد، حفلت بالعديد من الأرقام القياسية، أبرزها تألق المهاجم سفيان رحيمي، ووصوله إلى الهدف رقم 13 في النسخة الحالية، ليحقق رقما عادل به أفضل مجموع أهداف على الإطلاق في نسخة واحدة.

وتُوج العين باللقب بعدما تفوق بمجموع مباراتي الذهاب، والإياب على يوكوهاما 6-3، إذ خسر ذهاباً 1-2، وفاز إياباً 5-1، ليصل الفريق بذلك إلى الهدف رقم 33، وهو أعلى رصيد تهديفي بالنسخة الحالية، يليه رصيد فريق الهلال السعودي (30 هدفاً)، ثم يوكوهاما الياباني صاحب المركز الثاني بـ(24 هدفاً).

وقال الاتحاد الاسيوي في موقعه الرسمي، إن ثنائية سفيان رحيمي في مباراة إياب النهائي، مكنته من رفع رصيده إلى رقم قياسي بلغ 13 هدفاً في البطولة، ليعادل أفضل مجموع أهداف على الإطلاق في نسخة واحدة، والذي حققه موريكي لاعب جوانجزهو الصيني (2013)، وأدريانو لاعب سيؤول الكوري الجنوبي (2016) وبغداد بونجاح لاعب السد القطري (2018).

ونال رحيمي جائزة الهداف، وكذلك جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أن سجل تسعة أهداف في الأدوار الإقصائية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن نادي العين، الذي تُوج بأول ألقابه القارية قبل 21 عاماً على حساب تيرو ساسانا التايلاندي في نهائي نسخة 2002- 2003، ثم حصوله على المركز الثاني في عامي 2005 و2016، أصبح بعد تتويجه بلقب النسخة الحالية، بطلا للنسختين الأولى والأخيرة في المسابقة، التي ستظهر بشكلها الجديد بداية من الموسم المقبل.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن العين استطاع أن يسجل 15 هدفاً بداية من الدور ربع النهائي، لتضع هذه الأهداف لاعبيه سفيان رحيمي، ولابا كودجو، في صدارة هدافي المسابقة، إذ تصدر رحيمي البطولة بـ13 هدفاً، تلاه لابا كودجو بـ8 أهداف.

وبالنسبة للمدرب هيرنان كريسبو فقد أصبح أول مدرب أرجنتيني يقود فريقه إلى لقب دوري أبطال آسيا، ليرتفع عدد الدول التي فاز مدربون منها باللقب إلى 13 دولة، كما أصبح كريسبو رابع مدرب من أمريكا الجنوبية يفوز باللقب بعد الثنائي البرازيلي سيرجيو فارياس (بوهانج ستيلرز)، ولويز فيليبي سكولاري (جوانجزهو)، والأوروجوياني خورخي فوساتي (السد).

وأشار الاتحاد القاري إلى أن الثنائي خالد عيسى، وأحمد برمان، اللذين حرما من التتويج في نهائي نسخة 2016، استطاعا أن يصلا إلى هدفهما بنهائي النسخة الحالية، بالوقوف على منصة التتويج.

وأضاف: "كان حارس المرمى خالد عيسى حاضراً بشكل شبه متواصل في نسخة 2023- 2024، بينما شارك برمان في تسع مباريات من 14، من ضمنها المشاركة كبديل في النهائي، إذ أضاف الثنائي لرصيدهما أخيراً كأس البطولة".

وأشار إلى أن ظهير العين الأيمن بندر الأحبابي، استطاع أن يسجل حضوره بشكل كبير في مباراة الإياب، حيث سجل 102 لمسة للكرة، متفوقاً على جميع اللاعبين في أرض الملعب، كما قام بإرسال تمريرات عرضية أكثر من أي لاعب آخر بإجمالي 12 تمريرة، وجاء في المركز الثاني رحيمي بمجموع 4 تمريرات عرضية.

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