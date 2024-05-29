الأندية الإماراتية رابع التصنيف الآسيوي الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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جاءت الإمارات في المركز الرابع، بمجموع 74.873 نقطة، في التصنيف الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما ساهم تتويج نادي العين بلقب نسخة دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، في التقدم إلى هذا الموقع.

فيما جاءت السعودية في المركز الأول، مع إجمالي 103.148 نقاط، متقدمة أمام اليابان وكوريا الجنوبية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك بعد العروض المميزة لأندية السعودية في المواسم الأخيرة، بما في ذلك فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2019 و2021، والحصول على المركز الثاني في عام 2022.

كما نجحت 3 أندية سعودية أخرى، وهي النصر والاتحاد والفيحاء، إلى جانب الهلال، في حجز أماكنها بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا موسم 2023 - 2024، ونجح الهلال بقيادة المدرب خورخي جيسوس، في بلوغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام العين.

وفي المقابل، ساهم الأداء القوي للأندية اليابانية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في حصولها على المركز الثاني في التصنيف بمجموع 96.999 نقطة، مع حصول يوكوهاما مارينوس على المركز الثاني بالخسارة أمام العين، لتشهد النسخة الأخيرة ظهور فريق ياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة منذ عام 2015.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 93.600 نقطة، بعدما كانت أنديتها منافساً دائماً على العرش القاري، حيث حفر نادي جيونبوك هيونداي موتورز اسمه على الكأس في عام 2016، بينما حصل بوهانغ ستيلرز على الوصافة في عام 2021.

بينما ساهم فوز نادي السيب العُماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، في تحقيق الصعود الأكبر في التصنيف الأخير، حيث تقدمت أندية عُمان 8 مراكز ليصل إلى المركز 20، في حين حققت قرغيزستان ومنغوليا أيضاً قفزات كبيرة، بعدما تقدمت كل منهما 6 مراكز إلى المركزين 27 و34 على التوالي.

وعلى صعيد المقاعد المخصصة في مسابقات الأندية الآسيوية موسم 2025 - 2026، تصدرت السعودية الطريق في الغرب مع 3 أندية حصلت على دخول مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين سيتأهل فريق رابع من أجل تمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا 2، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وقطر، حيث حصلت كل منهما على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

وفي الشرق، تمتلك اليابان أكبر عدد من المقاعد المخصصة مع 3 بطاقات مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2، وحصلت كل من كوريا الجنوبية والصين، على ذات التمثيل مثل الإمارات وقطر، من خلال الحصول على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

ويأتي العين في مقدمة الأندية الإماراتية المشاركة في البطولات الخارجية إذ يشارك في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات 2024، وكأس العالم للأندية 2025.

وبالنسبة لفريق الوصل، بطل النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فتنتظره المشاركة خارجياً في دوري أبطال آسيا (النخبة) والسوبر الإماراتي القطري.

أما شباب الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري حتى الآن، فسيشارك في دوري أبطال آسيا (النخبة).

أما فريق الوحدة رابع جدول ترتيب الدوري حتى الآن (42 نقطة)، فستكون مشاركاته المقبلة خارجياً في بطولة دوري أبطال آسيا 2. وينطبق الأمر أيضاً على الشارقة (خامس جدول ترتيب الدوري حالياً بـ39 نقطة)، من المتوقع أن يشارك في دوري أبطال آسيا 2 بحال فوزه على الوحدة، أو بطولة كأس الخليج للأندية في حال الخسارة.

وتعود بطولة كأس الخليج للأندية بداية من الموسم المقبل، بمشاركة 8 فرق وستكون المشاركة فيها من خلال ترشيح الاتحادات المحلية.

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