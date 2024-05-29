عجمان وبني ياس.. استقرار وتأمين البقاء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة والثلث من مساء اليوم المباراة المؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين بين عجمان وضيفه بني ياس، ويدخل عجمان المباراة بمعنويات عالية بفضل النتائج المتميزة التي حققها في الدور الثاني، والفريق حافظ على سجله خالياً من أي خسارة في آخر 7 مباريات نجح من خلالها في حصد 15 نقطة بالفوز على البطائح والوحدة وخورفكان والجزيرة والتعادل مع حتا والنصر والشارقة، ليصل للنقطة 32 بمجموع انتصارات في 8 مباريات والتعادل والخسارة في مثلها.

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من جهته، يدخل بني ياس مواجهة عجمان بشعار لا بديل عن الفوز لتأمين موقفه في البقاء، حيث يحتل الفريق المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة، والنقاط الثلاث تضمن له عدم الانتظار للجولة الأخيرة خاصة في حالة تعثر فريق الإمارات في مباراته أمام البطائح.

وعانى السماوي في آخر 7 مباريات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار سوى مرة واحدة على حساب حتا، ولكن نتائجه تراجعت بشكل كبير مما أدى إلى دخوله حسابات الهبوط، إذ تعرض للهزيمة 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

وشدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على أن فريقه يذهب إلى عجمان بهدف وحيد وهو تحقيق النقاط الثلاث، مؤكداً أن الفريق أثبت قدرته على منافسة أي فريق في الدوري لاسيما وأنه قدم أداء جيداً بغض النظر عن النتائج التي لم تخدمه في الكثير من المباريات وضاع منه الفوز في أكثر من مواجهة.

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