الإمارات والبطائح.. الهروب من شبح الهبوط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، علي الظاهري

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يستقبل فريق الإمارات على ملعبه ضيفه البطائح عند السادسة و15 دقيقة مساء اليوم في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يدخله «الصقور» بخيار الفوز للمحافظة على حظوظه في البقاء بالمنافسة والنجاة من شبح الهبوط، بينما يسعى الفريق الضيف إلى العودة لسكة الانتصارات وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وأشعل «الصقور» صراع البقاء بعد فوزه الأخير على النصر في الجولة 25 والذي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، ولديه مباراة ثانية مؤجلة أمام العين إضافة إلى مباراته أمام البطائح في الجولة الأخيرة من المنافسة، وفوزه في المباريات الثلاث المتبقية له يضمن له النجاة دون الدخول في حسابات نتائج مباريات الفرق المهددة بالهبوط، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية وسط اهتمام كبير من إدارة وجماهير النادي.

فيما أكمل البطائح إعداده للقاء ويرغب في تحقيق الفوز الذي غاب عنه خلال الجولات الست الماضية التي شهدت خسارته في 3 وتعادله في مثلها، ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 28 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أخرى أمام العين، ويمتلك دافع الفوز على الصقور ذهاباً وإياباً لنيل 6 نقاط تضعه في مركز أفضل.

هدف

من جانبه، قال بنيتو كاربوني مدرب فريق الإمارات «الصقور»، إنه عمل على تهيئة فريقه نفسياً وبدنياً لأهمية اللقاء الذي يحتاج، وحسب قوله، إلى تركيز كبير، والابتعاد عن الضغوط النفسية التي يمكن أن تنعكس على الأداء بطريقة سلبية، وأضاف: لدينا 3 مباريات في غاية الأهمية، وعلينا أن نلعب كل مباراة باعتبار أنها نهائي حتى نستطيع أن نحقق هدفنا بالبقاء في المنافسة، ومباراتنا اليوم أمام البطائح أول التحديات التي تنتظرنا لتحديد مصيرنا لذلك يجب أن نضاعف جهدنا وأن نستفيد من الفرص المتاحة لكسب 3 نقاط جديدة.

مواجهة

بدوره، أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح، أن فريقه يخوض مواجهة اليوم أمام الإمارات بعد تأجيلها لأكثر من مرة لظروف مختلفة، وقال: أخيراً سنخوض هذه المباراة أمام الإمارات بعد العديد من التأجيلات، وهدفنا الرئيسي هو الخروج من هذه المباراة بالنقاط كاملة مع العلم بأنها لن تكون مباراة سهلة لأن الإمارات يبحث كذلك عن النقاط.

وأكد توميتش ثقته الكاملة بقدرات فريقه وعلى جميع اللاعبين التركيز الكبير خلال المباراة، من أجل تحقيق النتيجة التي تسعد الجميع، مشيراً إلى عدم وجود غيابات في القائمة التي تخوض المباراة وسيختار التشكيلة الأساسية قبل خوض التدريب الأخير.

وأشار توميتش إلى أنهم يخوضون مباراتين أمام الإمارات في ظرف ثلاثة أيام، وهذه ظروف ليست سهلة، ولكن سواء لظروف الجو أم ضيق الوقت بين المباراتين، فهو مفروض على الفريقين سوياً.

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