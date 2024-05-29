حتا وشباب الأهلي.. لقاء بلا ضغوطات

المصدر: دبي - البيان

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يخوض حتا وضيفه شباب الأهلي اليوم، مباراة بلا ضغوطات مؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات.

وقبل مباراة اليوم، يقف فريق حتا في المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز والتعادل مع فريق الإمارات «الصقور»، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة والجزيرة، فيما يحتل شباب الأهلي، المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة تغييرات كبيرة على تشكيلة شباب الأهلي، والدفع بعدد كبير من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة كاملة للمشاركة في المباريات خلال الموسم الجاري

من جهته، كشف الصربي نيناد فانيك، مدرب حتا، النقاب عن أن فريقه يفتقد إلى جهود 5 لاعبين في مباراته المؤجلة أمام ضيفه شباب الأهلي.

فرصة

وقال فانيك مدرب حتا: سنلعب بتشكيلة متغيرة، وأتوقع ذلك من طرف شباب الأهلي، بالنسبة لنا، نفتقد إلى جهود 5 لاعبين، 4 منهم بسبب نظام الإعارة من شباب الأهلي، والخامس بداعي الإصابة، وهي فرصة للبدلاء لإثبات الجدارة.

وأضاف فانيك قائلاً: سنكمل مشوار عملنا بذات الحرص، وثقتنا عالية باللاعبين البدلاء، وهدفنا تحقيق الفوز الذي افتقدناه في مباريات عدة ربما بسبب سوء الطالع، رغم أن شباب الأهلي من أفضل فرق الدوري، وفريقنا جاهز لخوض التحدي، واللعب بجدية.

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