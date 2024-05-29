العين والوصل.. موقعة الأبطال تخطف الأنظار

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، العين - طلحة عبدالله

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تقام مساء اليوم الأربعاء، 4 مواجهات منها 3 مؤجلة من الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين مرتين بسبب ظروف الطقس، وتجمع عجمان مع بني ياس، والإمارات مع البطائح في السادسة والربع، وحتا مع شباب الأهلي في التاسعة، إلى جانب مباراة العين مع الوصل في التاسعة، وتم تأجيلها من الجولة 20، بسبب ظروف مشاركة العين في بطولة دوري أبطال آسيا التي توج بلقبها الثاني قبل أيام قليلة.

ورغم الأجواء الاحتفالية المتوقع أن تشهدها قمة العين والوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعد حسم «الزعيم» اللقب القاري، والوصل للقبي دوري أدنوك للمحترفين وأغلى الكؤوس، إلا أن رغبة الفريقين في تحقيق الفوز تبقى قائمة، مع امتلاك العين لفرصة إنهاء الموسم في المركز الثالث الذي يحتله الفريق حالياً برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، ويليه الوحدة في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط من 25 مباراة، ويقابله «الإمبراطور» برغبة استمرار مشواره واحتفالاته في الدوري، بانتصار قوي أمام البطل الآسيوي، وتعزيز صدارته الحالية برصيد 61 نقطة، بالوصول إلى رصيد تاريخي من النقاط والأهداف.

مواجهة

في اللقاء الأهم، يشهد استاد هزاع بن زايد مواجهة من العيار الثقيل تجمع العين بطل دوري أبطال آسيا، وضيفه الوصل بطل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 20، وهي مواجهة أشبه بالإحتفالية، بعد أن حسمت الأمور بتتويج الوصل رسمياً بالدرع برصيد «61 نقطة»، وينتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً طاغياً لمشاهدة لقاء البطلين الكبيرين، فالعين صاحب الأرض والجمهور والمنتشي بنجمته الآسيوية الثانية والذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد «42 نقطة»، يتطلع لرد الدين للوصل البطل المتوج بالثنائية والذي فاز عليه في لقاء الدور الأول، بدوره، يسعى الوصل لتكرار فوزه على بطل آسيا، والوصول إلى حصيلة تاريخيه من النقاط على أمل المحافظة على سجله بخسارة واحدة فقط حتى نهاية المنافسة.

من جهته، أجرى العين تدريبه الرئيس استعداداً لمباراة اليوم وسط حفاوة بالغة من جماهيره السعيدة بحصوله على لقب وأجواء مثالية، وحرص المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على تلقين اللاعبين خطة وأسلوب اللعب عبر التمارين والاختبارات المتنوعة التي أخضعهم لها، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، كما هنأ المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، الوصل بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وقال: في اعتقادي أن المواجهة ستكون ممتعة بين بطلي دوري أبطال آسيا ودوري أدنوك للمحترفين، وبالنسبة لنا في العين فنحن بحاجة إلى تقييم درجة جهوزية اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري الأبطال قبل اعتماد التشكيلة النهائية، وسأدفع باللاعبين الذين لعبوا في الموسم الحالي دقائق أقل من زملائهم في الفريق.

وعلق كريسبو على الإشادة التي حصل عليها من محبي الكرة الإماراتية بعد تتويجه مع الفريق بلقب دوري الأبطال، فقال: شكراً بكل تأكيد ولكنني أعمل على بذل قصارى جهدي حتى يتمكن الفريق من الظهور المشرف وفي بعض الأحيان أحظى بالفرصة لاعتلاء منصة التتويج وصناعة المجد وأخرى أواجه تحديات تحول بيني وبين أهدافي ولكنني طوال مسيرتي المهنية مدرباً جميع الفريق التي توليت فيها زمام الأمور كانت قادرة على المنافسة فمع العين فعلنا شيئاً كبيراً ولكن الفضل يعود إلى اللاعبين وليس إليّ، نعم لقد كانت لدي أفكاري ولكن من دون اللاعبين لن أتمكن من تحقيق أي شيء ومن المستحيل الوصول إلى معانقة المجد وأنا سعيد بانتصارنا وهذه مجرد بداية ونحن بحاجة لأن نتحسن حتى نكون في أتم الجهوزية للمستقبل.

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