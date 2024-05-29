أحمد الحوسني: خورفكان سيقاتل من أجل البقاء في «المحترفين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد أحمد حمدان الحوسني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان، أن الضغط على جميع الفرق التي تصارع على الهبوط وليس على فريق خورفكان أو الإمارات فقط، مشيراً إلى أن «النسور» يسعى إلى حسم بقائه في الجولة الأخيرة بتحقيق الفوز في مواجهة اتحاد كلباء.

وتألق الحوسني في مباراة فريقه أمام الوحدة الأخيرة على ملعب العنابي التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما كان الفوز قريباً من «النسور»، إلا أن الوحدة أدرك التعادل في الدقيقة 108 بعد مباراة درامية، إذ نجح الحارس في الزود عن مرماه في الكثير من الفرص المحققة، وتصدى إلى ركلة جزاء خلال المباراة أمام مهاجم العنابي السوري عمر خريبين.

وقال الحوسني عن فرص بقاء خورفكان في دوري المحترفين وصراعه مع الإمارات على تفادي الهبوط: «سنحاول ونقاتل بكل ما أوتينا من قوة أن يظل الفريق في دوري المحترفين، اعتقد أن الفريق قدم أداءً جيداً في العديد من المباريات ولكن لم تخدمنا النتائج، مثلما حدث في مباراة الوحدة التي كنا قريبين فيها من الفوز، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والخروج بنقطة من ملعب العنابي نتيجة إيجابية».

وضع صعب

وعن حظوظ الفريق في البقاء، وما إذا كان وضعه أصعب من فريق الإمارات باعتبار أن أقصى عدد من النقاط يصل له 25 نقطة، في حين أمام الإمارات فرصة الوصول إلى 26 نقطة حال فوزه في مبارياته الثلاث المتبقية، أضاف الحوسني: «وضع خورفكان ليس أصعب من فريق الإمارات، فالجميع في دوامة الهبوط نفسها، والصراع على أشده، واعتقد أن الفوز في المباراة الأخيرة قد يحسم الأمور، ولكن في النهاية ليس أمامنا سوى الاجتهاد وضرورة تحقيق نقاط المباراة الأخيرة، وأن تكون النهاية سعيدة».

ورداً على الضغط الواقع على الفريق بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة وفقدان الكثير من النقاط، أوضح أن الضغط على جميع الفرق المتنافسة على البقاء وهي 4 فرق وليس على فريق الإمارات الذي يحتل المركز قبل الأخير فقط، معرباً عن أمله في ان يضمن خورفكان البقاء ويحافظ على تواجده بدوري المحترفين».

وشدد على أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً في مباراة الوحدة الأخيرة، ولكن تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة وأدت إلى التعادل، لافتاً إلى أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيحها في المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن الوحدة ناد كبير والحصول على نقطة في ملعبه نتيجة إيجابية خصوصاً وأنه لم يستطع الفوز على خورفكان هذا الموسم بعد أن حقق الفريق الانتصار في الدور الأول وحسم التعادل نتيجة مباراة الدور الثاني.

وقال: «وضع الفريق كان صعباً للغاية في ظل محاولات البقاء وفي كل مباراة ندخلها لم نكن نفكر سوى في الفوز والنقاط الثلاث»، موضحاً أن تألقه جاء بفضل مجهود الجميع وزملائه اللاعبين، وأن الفريق سيحاول بذل كل ما لديه من أجل البقاء.

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