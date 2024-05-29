بلحوز: التغذية السليمة تساعد اللاعبين على سرعة الاستشفاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق اتحاد كلباء، الفوز في 5 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين منذ تولي العراقي غازي الشمري تدريب الفريق مطلع مارس الماضي، خلفاً للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وأسهم في تطوير مستوى «النمور» فنياً وبدنياً، ووصل بهم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 24 نقطة، وإلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ويضم الجهاز المعاون للشمري في مهمته مع اتحاد كلباء، الدكتور محسن بلحوز طبيب التغذية واستشاري الطب الرياضي وعلاج إصابات الملاعب واللياقة البدنية، والذي طلب المدرب العراقي، الاستعانة بخدماته بعد توليه مسؤولية «النمور»، وحتى نهاية الموسم الجاري. ونجح الطبيب المغربي، في وضع برنامج غذائي يتناسب مع طبيعة ضغط المباريات، وظروف الطقس، بما أسهم مع وجود مدرب لياقة بدنية عالية، في وصول لاعبي اتحاد كلباء إلى معدل بدني جيد.

وقال الدكتور بلحوز، عن مهمته مع اتحاد كلباء: «التغذية أصبحت علماً مهماً في الملاعب الرياضية، وتساعد اللاعبين على سرعة الاستشفاء، والوصول إلى معدلات لياقة بدنية وذهنية عالية خلال مدة قصيرة، وفور تكليفي بمهام عملي مع الفريق، شرعت في تنفيذ برنامج غذائي يتناسب مع ضغط المباريات، وظروف الطقس، ما أسهم في تطوير السعة الهوائية للاعبين في الحرارة والرطوبة سواء في التدريبات أم المباريات».

وأوضح: «سبق أن خضت تجارب ناجحة مع المنتخب الإماراتي الأول، وأبرزها في كأس آسيا بأستراليا 2015، ومع العين عندما لعب في 4 بطولات مختلفة تحت قيادة مدربه السابق زلاتكو، ولم يكن لدينا سوى 3 إصابات عضلية فقط على مدار موسم كامل، رغم ضغط المباريات وتوقيت خوض مباريات مهمة خلال شهر رمضان المبارك حينها».

واختتم قائلاً: «علم التدريب تقدم كثيراً في ملاعب الكرة في السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا القدرة من خلال تنفيذ برامج غذائية محددة، تجنب إصابات كثيرة يتعرض لها اللاعبون نتيجة ضغط المباريات، وكذلك تجهيز اللاعبين في وقت زمني قصير، ما يساعد المدربين في الحصول على خيارات عدة عند وضع تشكيلات المباريات، ويعاون اللاعبين على اللعب لفترات وسنوات أطول».

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