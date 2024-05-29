خالد عيسى ونورة المزروعي سفيرا مؤسسة «الحلم الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول ونادي العين، ليكون سفيراً لمؤسسة الحلم الآسيوي التابعة للاتحاد القاري، والتي تم إطلاقها عام 2017 كمنصة تشمل عدة جوانب مجتمعية ، أبرزها حماية الأطفال، والتعليم والاندماج الاجتماعي، وتقييم الاحتياجات ودعم المشاريع الخاصة بالاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما تم اختيار لاعبة منتخب السيدات السابقة والمدربة الحالية نورة المزروعي سفيرة لفئة العنصر النسائي.

ويأتي اختيار الحارس الدولي خالد عيسى تقديراً للمستوى الكبير الذي يُقدمه مع المنتخب الوطني في مختلف البطولات الإقليمية والقارية وتميزه الدائم مع نادي العين، ومساهمته مع زملائه في تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

شرف

وأعرب خالد عيسى حارس الأبيض والزعيم العيناوي، عن سعادته بهذا الاختيار الذي يُعد شرفاً لأي لاعب يُمثل دولة الإمارات المعروفة بالعمل الخيري والعطاء الإنساني الكبير ، مؤكداً أنه سيسعى مع زملائه السفراء من بقية الاتحادات الوطنية في إيصال الرسالة الإيجابية لمجتمع الكرة الآسيوية من خلال المساهمة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مؤسسة الحلم الآسيوي خلال الفترة المقبلة.

مسؤولية

وقالت نورة المزروعي: إن اختياري سفيرة لفئة العنصر النسوي مسؤولية أعتز بها ، وسأبذل قصارى جهدي من أجل أداء رسالتي ضمن فعاليات مؤسسة الحلم الآسيوي.

وأكدت أن دولة الإمارات ينبوع لا ينضب للعمل الخيري والإنساني، ونحن مسلحون بقيم الخير التي تحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيزها من خلال مد يد العون للجميع في كل أرجاء العالم.

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