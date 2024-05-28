البطائح ينفي تجديد عقد أحمد خليل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى نادي البطائح لكرة القدم ما يشاع من أخبار بشأن تجديد عقد اللاعب أحمد خليل، وناشدت شركة الكرة الجميع استقاء المعلومة من القنوات الرسمية للنادي.

وأصدر النادي، اليوم، بياناً عبر حسابه الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تشير إلى أن شركة البطائح لكرة القدم بصدد تجديد عقد لاعب الفريق أحمد خليل».

وأضاف البيان: «نحن من جهتنا في إدارة الشركة ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أنه «لا أساس له من الصحة».

وتابع: «تناشد إدارة الشركة الجميع استقاء المعلومة من القنوات الرسمية، والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز