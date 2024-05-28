بني ياس ينفي رحيل فهد الظنحاني

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نفى مصدر بنادي بني ياس ما تردد عن رحيل حارس الفريق الأول لكرة القدم، فهد الظنحاني، مؤكداً أن اللاعب مستمر في صفوف «السماوي» ويرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2027.

وشدد المصدر على أنه لا صحة لما تردد عن انتقال الحارس من بني ياس أو تلقي النادي عروضاً من أندية أخرى للحصول على خدمات اللاعب، وأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن النادي متمسك باللاعب الذي يعد إحدى ركائزه الأساسية.

يُذكر أن فهد الظنحاني كان قد جدَّد عقده مع بني ياس في نوفمبر عام 2022 لمدة 4 مواسم إضافية حتى نهاية عام 2027.

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