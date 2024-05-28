حارس العين خالد عيسى سفيراً للحلم الآسيوي

المصدر: العين- البيان

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منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حارس العين الدولي خالد عيسى رسميا لقب سفير الحلم الآسيوي اعترافا بالظهور المشرف والمتألق له في جميع مراحل المنافسة القارية هذا الموسم، ويعتبر قائدا للعين مع زميله بندر الأحبابي، ورفع عيسى عدد بطولاته مع الفريق البنفسجي إلى 9 بطولات بمختلف المسابقات المحلية والخارجية منها 3 دوري، و2 كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والسوبر الإماراتي المغربي إلى جانب وصافة آسيا في نسخة عام 2016 ووصيف كأس العالم للأندية عام 2018 الإمارات.

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