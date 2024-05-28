حمدان بن مبارك يتلقى تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي بمناسبة فوز العين باللقب القاري

المصدر: البيان

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تلقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، برقية تهنئة من معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة تتويج فريق العين بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم التي أسهمت في تنظيم نهائي دوري أبطال آسيا بصورة مميزة, مؤكداً أن هذا النجاح دليل على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها للأحداث الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن العين فاز على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، التي جرت على ستاد هزاع بن زايد ,مدينة العين, 25 مايو الماضي.

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