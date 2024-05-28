مقعدان ونصف لأندية الإمارات في "نخبة آسيا" ومقعد في "دوري الأبطال 2"

المصدر: وام

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدد مقاعد أندية كل دولة في مسابقاته القارية لموسم 2025 – 2026، بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت عليها.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه أمس أن الإمارات نالت مركزين مباشرين (مقعدين) يشاركان في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، علاوة على مركز غير مباشر (نصف مقعد) في البطولة نفسها التي تضم 24 فريقاً، بالإضافة إلى مركز مباشر (مقعد) في دوري أبطال "آسيا 2"الذي يشارك فيه 32 فريقاً.

وتتضمن الهيكلة الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، 3 مستويات هي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، وتم الاتفاق على متطلبات وأحكام المسابقات الثلاث، واعتماد إدماج سجلات وإحصاءات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد.

وتصدرت الأندية السعودية دول "غرب" القارة في عدد المقاعد بالحصول على 3 مراكز مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين سيتأهل فريق رابع مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2.

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