الهبوط يهدد 4 فرق من «المحترفين» قبل جولة الختام

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يطارد شبح الهبوط من دوري المحترفين، 4 فرق قبل جولة واحدة من نهاية المنافسة، في حدث غير مسبوق بالبطولة التي غادرها «حتا» رسمياً قبل 3 جولات من النهاية، فيما اشتعل صراع البقاء بين اتحاد كلباء صاحب المركز العاشر برصيد «25 نقطة»، بني ياس في المركز 11 برصيد 24 نقطة، و خورفكان في الترتيب 12 برصيد «22 نقطة»، والإمارات في المركز 13 برصيد 17 نقطة.

ويعتبر بني ياس الأوفر حظاً، على خلفية وجود مباراة مؤجلة له أمام عجمان والتي يخوضها غداً، بجانب مباراته الختامية أمام ذات الفريق في الجولة 26، ويكفيه الفوز أو التعادل في إحدى المباراتين لتأكيد بقاءه ما يجعله قادراً على إنهاء أزمة الهبوط قبل الوصول لمحطة النهاية.

فيما يلتقي خورفكان بضيفه اتحاد كلباء السبت المقبل في مواجهة مشتعلة بختام المنافسة، سيقاتل فيها كل فريق من أجل كسب النقاط الثلاث التي تضمن للفائز البقاء، فيما يكون مصير الخاسر «معلقاً» بيد الأندية الأخرى وحسب نتائج «الصقور» الذي لديه مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام البطائح والتي يخوضها غداً، والثانية أمام العين يوم 5 يونيو، إضافة إلى مباراته في الجولة 26 أمام البطائح.

ويحتاج فريق الإمارات إلى الفوز في مبارياته الثلاث حتى يصل إلى 26 نقطة ليؤكد استمراره في المنافسة بغض النظر عن بقية النتائج، لكن مصلحته في فوز كلباء على خورفكان باعتبار أن ذلك يضاعف من فرص حظوظه في البقاء، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين ليصل إلى النقطة 23 ويتفوق على خورفكان أو الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين ليتساوى معه في 22 نقطة وينال حينها الأفضلية بالمواجهات المباشرة التي شهدت فوزه ذهاباً وإياباً على «النسور».

اشتعال الصراع

وسيزيد من قوة المنافسة على البقاء في المحترفين، إذا نجح الصقور غداً في الفوز على البطائح ليصل إلى 20 نقطة مع خسارة بني ياس أمام عجمان، حيث تصبح المنافسة في جولة الختام أكثر اشتعالاً، ويحوم الخطر حينها بقوة فوق الفرق المهددة بالهبوط الشيء الذي يضاعف من أهمية مباريات الجولة الأخيرة ويجعل الفرق أكثر إصراراً على الفوز لتأمين موقفها من شبح الهبوط الذي يطرق أبوابها.

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