علي صالح: سعيد بفرحة جمهور «الذهب»

المصدر: دبي - البيان

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أبدى علي صالح نجم هجوم الوصل، سعادته بتحقيق «الإمبراطور» ثنائية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم هذا الموسم، وخاصة أن الفريق لم يصل منذ سنوات طويلة إلى منصات التتويج، وأشار إلى أنه مشجع للوصل قبل أن يكون لاعباً في صفوفه، ولذا فهو يشعر بفرحة جمهور «الذهب» بالإنجاز.

جهد كبير

وشدد علي صالح أن الفريق حقق اللقبين عن جدارة واستحقاق، وبعد تعب وجهد كبير طوال الموسم، وأشار إلى أن الوصل كان قد وضع نصب عينيه منذ بداية الموسم، المنافسة بقوة في البطولات المحلية كافة سعياً إلى التتويج بألقابها، ونجح في تحقيق لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان قريباً من تحقيق كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، ولكن لم يحالفه التوفيق، وودع البطولة من الدور نصف النهائي.

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