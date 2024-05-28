علي سالمين: الثنائية قصة سأحكيها لأحفادي

المصدر: دبي - البيان

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أكد علي سالمين لاعب الوصل، أنه يعيش فرحة لا يمكن وصفها بعدما توج «الإمبراطور» بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، لتتكرر فرحته بتحقيق الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق وعاشها مع جماهير زعبيل مشجعاً للفريق وعمره 13 عاماً في موسم 2006 - 2007.

وقال: «لم يقصر أحد مع الفريق هذا الموسم، وما تحقق من إنجاز ثمرة عمل واضح وتكاتف من الجميع، وإصرار وعزيمة منذ بداية الموسم على تحقيق الإنجاز، كما كنا قريبين للغاية من تحقيق 3 ألقاب، إلا أننا لم نوفق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأضاف: «عشت مع الوصل سنوات طويلة بداية من المراحل السنية وحتى الفريق الأول، ونجاحي في المساهمة مع فريقي بتحقيق الثنائية أمر يبقى خالداً في الذاكرة، وقصة نجاح أرويها لأبنائي وأحفادي إن شاء الله، وسعادتي لا يمكن وصفها لأنني مشجع لـ«الإمبراطور»، قبل أن أكون لاعباً».

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