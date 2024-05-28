ميلوش: نسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل أداء ونتيجة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن طموح فريقه لم ينته هذا الموسم بعد تحقيق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وأشار إلى أن الوصل لا يزال يتطلع إلى تحقيق الانتصار في مباراتيه الأخيرتين من الدوري أمام العين الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 20، وأمام النصر 2 يونيو المقبل، ضمن الجولة 26 الأخيرة للدوري، وذلك بهدف إنهاء الموسم بأفضل أداء ونتيجة، قبل حصول اللاعبين على فترة من الراحة، والعودة بعدها إلى بدء التحضيرات للموسم الجديد.

أفضل مستويات

وقال: «قدمنا أمام شباب الأهلي في الشوط الأول، واحداً من أفضل مستوياتنا التكتيكية خلال هذا الموسم، خاصة على صعيد الجانب الدفاعي، وتطور الأداء في الشوط الثاني على الصعيد الهجومي أيضاً، وساعدنا الحضور الجماهيري الكبير، على تقديم أفضل ما لدينا، كما دعمنا طوال الموسم، ودفعنا إلى عدم الوقوف عن تحقيق أهدافنا».

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