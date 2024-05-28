أحمد الطنيجي: «العائلة الواحدة» سر «ثنائية» الوصل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعرب أحمد الطنيجي عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بتتويج «الإمبراطور» بلقب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الأخير على حساب شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، مهنئاً بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي.

وأضاف الطنيجي لـ «البيان»: إن ثنائية فوز الوصل بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وحصد لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخ «الإمبراطور» جاء بفضل المجهود الجماعي، حيث عملت إدارة النادي جنباً إلى جنب مع الجهاز الفني واللاعبين كعائلة واحدة، وأكد قائلاً: رفعنا شعار «فريق واحد.. عائلة واحدة» هذا الموسم، وهذا هو سر تميز الوصل هذا العام، والذي أثبت جدارته باللقب قبل ختام مسابقة الدوري بجولتين حيث كنا على قلب رجل واحد في أجواء عائلية ومثالية قادت إلى أن يتكلل المشوار بالنجاح.

وكشف الطنيجي، أن العمل وراء هذا الإنجاز بدأ منذ اليوم الأول لتولي مجلس الإدارة الحالي المهمة في النادي بقيادة أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، حيث لم يحالفهم الحظ في الموسم الأول لكنهم أثبتوا بتكاتف الجميع بأن الوصل قادر على العودة إلى مكانه الطبيعي على منصات التتويج، لافتاً إلى أنه منذ البداية حرصوا على التعامل مع كل مباراة على حدة في مختلف البطولات التي شارك فيها الفريق الأول مما قاد إلى الوصول إلى هذا الإنجاز المهم قبل إسدال الستار على الموسم الكروي الحالي.

وعن تطلعاتهم في الموسم المقبل الذي تنتظر الفريق بطولات مهمة أبرزها الاستحقاق الخارجي في آسيا، قال الطنيجي إن الحديث عن المشاركة الآسيوية ما زال مبكراً وتنتظرهم مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين قبل ختام الموسم، ثم سيتم التفكير في استحقاقات الموسم المقبل، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير الوصل الوفية التي آزرت وساندت الفريق حيث لا توفيهم الكلمات حقهم.

وكرر «الإمبراطور» إنجاز موسم 2006-2007 الذي حقق فيه كأس صاحب السمو رئيس الدولة ولقب الدوري، ليعود هذا العام إلى منصات التتويج بعد حصد لقب أغلى الكؤوس على حساب النصر للمرة الثالثة في تاريخه وإحراز لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه بعد حسم مباراة «الديربي» أمام شباب الأهلي على ملعب زعبيل في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوصيف شباب الأهلي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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