بوبليتي: عشت فرحة الوصل من المدرجات

المصدر: دبي - البيان

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أعرب بوبليتي، لاعب الوصل المصاب، عن سعادته بتحقيق لقبين في الموسم الجاري، وتمنى المحافظة على اللقبين في الموسم المقبل، والمنافسة بقوة على باقي الألقاب، وقال: سعيد بمشاركة فريقي الفوز بالدوري، وإن كان ذلك من المدرجات، بعد تعرضي لإصابة أنهت موسمي مع الفريق.

وأضاف: «أتمنى وأنتظر الوصول إلى الجاهزية الكاملة مع انطلاقة الموسم المقبل، ولأسهم بفعالية في المنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها، لأن رغبتنا لا تزال قوية بتحقيق المزيد من الألقاب للاستمرار في إسعاد جمهورنا الرائع».

شكر

فيما شكر هاريس مهاجم الوصل، جمهور الوصل والمدرب ميلوش، بعد موسم وصفه بـ «الكبير والخرافي»، وحقق من خلاله الفريق لقبين مهمين، وقال: «حققنا لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان للجمهور دور كبير في هذا الإنجاز الذي تحقق، كما أن إدارة ومدرب الفريق، قاما بدور مهم في دعم وعمل الفريق».

وقال: «نحن في الوصل نلعب بروح الأسرة الواحدة، ولا يهم من يسجل أو من يلعب، ولكن المهم بالنسبة لنا تحقيق الانتصارات، وتلك الروح العالية والأسرية الجميلة، كانت وراء ما حققنا من إنجاز هذا الموسم، ونتطلع إلى الموسم المقبل، والذي تنتظرنا فيه مشاركة قارية مهمة، إلى جانب الدفاع عن اللقبين، والسعي إلى تحقيق ألقاب جديدة أخرى».

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