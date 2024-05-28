كايو: الثنائية لحظة تاريخية في مسيرة ليما

المصدر: دبي - البيان

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اعتبر كايو كانيدو مهاجم الوصل، أن تحقيق فريقه لثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لحظة تاريخية مهمة في مسيرة صديقه فابيو دي ليما، والذي كان يتطلع إلى تحقيق مثل هذا الإنجاز مع «الإمبراطور» منذ قدوم فابيو إلى الوصل في 2014، وأشار إلى أنه كان يرى فابيو يقاتل كل موسم على تحقيق إنجاز مع الفريق، لكنه لم يوفق حتى الموسم الجاري، عندما حقق الفريق الثنائية.

وقال: «عندما رجعت إلى الوصل بعد رحلة احترافية مع العين، تحدثت مع فابيو، وأكدت له أن رغبتي في العودة إلى الوصل وراءها السعي للمساهمة مع الفريق وفابيو في الوصول إلى منصات التتويج، وأنا سعيد بأنني وفقت في ذلك، وأعتبر أن هذا الموسم بداية للمزيد من الانتصارات والألقاب في المواسم المقبلة، وأتمنى أن تستمر أفراح واحتفالات جماهير الوصل بالمزيد من البطولات، لأنني أحب وأحترم الوصل كثيراً، وسعيد بالتواجد واللعب بين صفوف فريقه».

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