السناني: حققت حلمي مع «الإمبراطور»

المصدر: دبي - البيان

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أبدى خالد السناني حارس مرمى الوصل، شعوره بالسعادة بعدما حقق حلمه مع فريقه، وساهم في تحقيق الفوز للقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وشدد على ضرورة استمرارية الوصل في تحقيق الإنجازات خلال المواسم المقبلة، بداية من موسم 2024-2025، والتي ينتظر فيها الفريق المنافسة في أكثر من بطولة مهمة، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال: «منذ أن قدمت إلى الوصل، وأنا أتمنى أن أحقق مع الفريق بطولة مهمة، والحمدلله أننا وفقنا هذا الموسم، وحققنا لقبي الدوري والكأس الغالية، وأتمنى أن تتواصل أفراحنا الموسم القادم، بالمحافظة على اللقبين مع الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب المنافسة بقوة في البطولة القارية، والسعي للتتويج بالسوبر «الإماراتي – القطري».

يذكر أن، السناني، يتشارك مع سالم خيري حارس حتا، صدارة قائمة الأكثر مشاركة في مباريات النسخة الحالية من دوري المحترفين، بمشاركته في 2160 دقيقة، ولم يغب عن أي من مباريات الوصل بالدوري هذا الموسم.

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