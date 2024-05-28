حمدان بن مبارك يهنئ العروبة ودبا الحصن بالصعود إلى المحترفين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أطيب التهاني والتبريكات إلى ناديي العروبة ودبا الحصن بمناسبة تأهلهما إلى دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في رحلة الاحتراف.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «إن مسيرة الفريقين في دوري الدرجة الأولى كانت جيدة وكان الإصرار على التأهل واضحاً منذ البداية فحقق الفريقان انتصارات ثمينة في المنافسة ولم يتراجعا عن تحقيق طموحاتهما».

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بدور إدارتي الناديين، وبتهيئة الظروف المناسبة للفريقين ما ساعد على تحقيق الهدف الأساسي المتعلق بالوصول إلى قمة الترتيب والتأهل إلى المحترفين مثمّناً في الوقت نفسه دور جمهور الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز