غانم الهاجري: تتويج العين ثمرة جهود متواصلة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بمناسبة تتويج نادي العين لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً حرص صاحب السمو رئيس الدولة على الدعم المتواصل لأبناء الإمارات الرياضيين وتشجيعهم على التميز لتمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الرياضية القارية والعالمية مما ساهم بصورة فعالة بتحقيق النجاحات الرياضية على جميع المستويات وحصد الألقاب.

كما تقدم سعادته بأحر التهاني والتبريكات لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وكافة أعضاء مجلس الشرف العيناوي، بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس الرؤية الراسخة لسموه التي أدت إلى وصول نادي العين إلى منصات التتويج والتربع على عرش قارة آسيا.

وتوجه غانم بن مبارك الهاجري بالتهنئة إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مثمناً متابعته للنادي والنهج الاستراتيجي الاحترافي الذي يتبعه، كما أشاد سعادته بجهود كافة فرق العمل التي أسهمت في تطور مستوى اللاعبين ووضع نادي العين في مكانته التي يستحقها على الصعيد الآسيوي.

وقال: «يعد تتويج نادي العين بدوري أبطال آسيا ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر النادي الإدارية والفنية واللاعبين وجماهير الزعيم الوفية التي دائماً ما كانت المساند الأول للفريق من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي يخلد في تاريخ الرياضة الإماراتية والذي أسهم في رفع راية الإمارات عالياً في سماء الرياضة العالمية وتعزيز مكانة الدولة وسمعتها الطيبة قارياً وعالمياً».

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