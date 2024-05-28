سلطان بن حمدان: رؤية هزاع بن زايد وحدت شعارات أندية الدولة في علم إماراتنا الغالية

المصدر: العين - البيان

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هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا والتأهل لتمثيل قارة آسيا بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024 في كأس العالم للأندية 2025 وكأس القارات 2024، إضافة إلى حجز مقعده في بطولة كأس أندية النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود، ونواب الحكام، بالإنجاز الرياضي الوطني المهم في ليلة 25 مايو بستاد هزاع بن زايد.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية، إن الرؤية الواضحة والمتابعة الدائمة والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، هيأت الأسباب لرسم فرحة وطن وحدت شعارات أندية الدولة في علم إماراتنا الغالية ونهنئ سموه بالإنجاز الذي وفر كل أسباب النجاح لتحقيقه.

واستطرد رئيس اللجنة التنفيذية، قائلاً: «نهنئ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس النادي، النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف، بإنجاز نادي العين الذي رسم فرحة وطن».

وأضاف: أهنئ كذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بتنظيم آخر نسخة من دوري الأبطال في الموسم الحالي والتي تعد أهم حدث رياضي قاري وأقوى بطولة للأندية الأبطال في آسيا على نحو متميز يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن تقديره للمنظومة الرياضية كافة بداية بالهيئة العامة للرياضة مروراً باتحاد الكرة ورابطة المحترفين والمجالس الرياضية والأندية ومنتسبيها لتجسيد مبدأ التلاحم والدعم لممثل الوطن في مهمته الآسيوية.

جهود مخلصة

وأضاف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: لا يفوتني كذلك تهنئة إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية في النادي وأعضاء لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بجهودهم المخلصة ومتابعتهم الدائمة لتنفيذ لرؤية رئاسة النادي عبر تحمل المسؤولية في مواجهة التحديات والضغوط التي ظلت ترافق الفريق طوال الموسم في كل المراحل على الصعيدين المحلي والقاري.

وأكمل: نهنئ الجماهير الإماراتية والخليج والعرب بالإنجاز المستحق ونهنئ الأمة العيناوية بالبطولة الـ38، في موسم استثنائي وليلة تاريخية لن تسقط من ذاكرة تاريخ كرة القدم العالمية قبل الآسيوية.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن لاعبي العين قبل انطلاقة الموسم الحالي وعدوا بالتزامهم بتحقيق الأهداف المرجوة واعتلاء منصة المجد القاري لرسم فرحة وطن وأوفوا بالوعد بحرصهم على إظهار روح الانتصار في جميع مباريات البطولة القارية بمواجهة التحديات وظروف السفر كافة وعامل الإرهاق انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه الشعار الذي يضعونه على صدورهم حتى تمكنوا من معانقة المجد عن جدارة واستحقاق وبشهادة كل أندية القارة.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها الجهاز الإداري للفريق بقيادة محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف وعبدالله علي وأحمد الشامسي، فتمكن من التعامل مع الضغوط التي واجهها الفريق باحتراف عالٍ ونجح في تهيئة اللاعبين لمباريات البطولة كافة.

وامتدح رئيس اللجنة التنفيذية، عمل الجهاز الفني وفريق الإحصاء والطاقم الطبي والتغذية، بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي نجح في التعامل مع ضغط المباريات وتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لجميع مباريات البطولة الآسيوية.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام تصريحات صحافية: ندرك جيداً أن التأهل إلى كأس العالم وكأس القارات والعودة إلى بطولة النخبة الآسيوية سيعززان مسؤولية الجميع في الموسم المقبل، وخصوصاً أن اسم العين ظل وسيظل مرتبطاً برفع سقف طموحات الكرة الإماراتية في تمثيل الدولة في البطولات القارية والعالمية.

تهنئة للوصل

وهنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بفوز النادي في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أحقية الوصل بالفوز بلقبي الدوري والكأس قياساً بالجهود المبذولة قبل انطلاقة الموسم من مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير الوصل وكل منتمٍ إلى النادي.

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