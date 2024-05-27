فانيك: حتا يفتقد إلى جهود 5 لاعبين أمام شباب الأهلي في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي



كشف الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، النقاب عن أن فريقه يفتقد إلى جهود 5 لاعبين في مباراته المؤجلة من الجولة 13 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، أمام ضيفه شباب الأهلي، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وقبل مباراة الأربعاء، يقف فريق حتا في المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز والتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة والجزيرة.

تشكيلة متغيرة

وقال فانيك: سنلعب بتشكيلة متغيرة، وأتوقع ذلك من طرف شباب الأهلي، بالنسبة لنا، نفتقد إلى جهود 5 لاعبين، 4 منهم بسبب نظام الإعارة من شباب الأهلي، والخامس بداعي الإصابة، وهي فرصة للبدلاء لإثبات الجدارة.

إكمال المشوار

وأضاف فانيك قائلا: سنكمل مشوار عملنا بذات الحرص، وثقتنا عالية باللاعبين البدلاء، وهدفنا تحقيق الفوز الذي افتقدناه في مباريات عدة ربما بسبب سوء الطالع، رغم أن شباب الأهلي من أفضل فرق الدوري، ونحن جاهزون لخوض التحدي أمامه، واللعب بجدية.

أحسن صورة

ومن جانبه، قال محمد عبدالرحمن، لاعب فريق حتا: رغم هبوطنا إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أننا نعمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية، وليس علينا أي ضغوط، ونسعى للظهور بأحسن صورة، والتعلم من الأخطاء، والاستعداد جيدا للموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز