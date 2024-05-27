محمد بن سلطان بن خليفة: الوصل قدم صورة مميزة من المستوى الفني قادته إلى ثنائية الدوري والكأس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة واللاعبين والجماهير، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين وثنائية الموسم الرياضي 2023 / 2024، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على المستوى الفني المميز للاعبي الوصل في الموسم الحالي، متوجاً الرؤية الاستشرافية لقيادة النادي في الوصول إلى منصات التتويج في البطولات المحلية، وإظهار الصورة النظيفة من الأداء الرياضي الممتع.

وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: لاعبو الوصل يستحقون التقدير في الوصول إلى منصة التتويج في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، بما يرسخ تكامل الجهود بين منظومة العمل داخل النادي، كما أن جماهير النادي قدمت صورة مشرفة من التشجيع النظيف للاعبين خلال الموسم الحالي، وكانت من العلامات المميزة في ترسيخ نجاح الدوري الإماراتي وتميزه الجماهيري في جميع المباريات.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى أن الوصل قادر على إظهار أفضل المستويات الفنية خلال مشاركاته المرتقبة في البطولات الخارجية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس، وعكس الصورة المشرفة عن الرياضة الإماراتية بفضل التخطيط والنهج الاحترافي الذي يستشرف مستقبل التطور والتنافسية القوية في البطولات الخارجية، وبما يمتلكه من عناصر قادرة على الوصول إلى النتائج الإيجابية في المحافل الخارجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز