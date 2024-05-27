العين بطل دوري الأشبال تحت 15 سنة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



تُوج فريق نادي العين لكرة القدم بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 15 سنة للموسم الرياضي 2023-2024، مع ختام منافسات الدوري، حيثُ وصل الفريق إلى صدارة المسابقة برصيد 79 نقطة، يليه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 77 نقطة، ثم النصر «ثالث الدوري» وله 64 نقطة.

وقام عبدالحكيم عبدالله بلهون عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتتويج فريق العين بطلاً للدوري، وسلم الجهاز الفني والإداري ولاعبي العين الميداليات الذهبية ودرع المسابقة.

نجح أشبال فريق العين في تحقيق الفوز في 25 مباراة من أصل 30 مباراة، وتعادلوا في أربع مباريات، بينما خسروا مباراة واحدة، وسجلوا 150 هدفاً، واستقبلت شباكهم 25 هدفاً، ليصبح الفريق صاحب أقوى خطي هجوم ودفاع في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز